2021/05/31 | 13:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاثنين، انتهاء التجارب السريرية للقاح “كوفيران بركات” محلي الصنع ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن عمليات التطعيم باستخدام هذا اللقاح ستبدأ الأسبوع المقبل، وسيكون اللقاح متاحا لعامة الناس نهاية حزيران/ يونيو.وقال نمكي في مؤتمر صحفي، “نعلن انتهاء التجارب السريرية للقاح “كوفيران بركات” محلي الصنع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: التطعيم باللقاح المحلي “كوفيران بركات” يبدأ الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: التطعيم باللقاح المحلي “كوفيران بركات” يبدأ الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).