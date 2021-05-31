الاول من نوعه بالعراق :اول مصنع لانتاج الورق والكارتون في كربلاء المقدسة

2021/05/31 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة استثمار كربلاء المقدسة

اليوم 31/5/2021 انها منحت اجارة استثمارية

للمصنع الاول من نوعه في العراق لإنتاج

الورق والكارتون يتم بنائه وفق احدث

تكنولوجيا عالمية على مساحة 51.600 م2 في

مدخل ناحية ا

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