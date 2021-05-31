2021/05/31 | 13:45 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت هيئة استثمار كربلاء المقدسة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاول من نوعه بالعراق :اول مصنع لانتاج الورق والكارتون في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اليوم 31/5/2021 انها منحت اجارة استثمارية
للمصنع الاول من نوعه في العراق لإنتاج
الورق والكارتون يتم بنائه وفق احدث
تكنولوجيا عالمية على مساحة 51.600 م2 في
مدخل ناحية ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاول من نوعه بالعراق :اول مصنع لانتاج الورق والكارتون في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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