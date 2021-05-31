مبيعات البنك المركزي العراقي 195

2021/05/31 | 13:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقرت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الاثنين، لتسجل 195 مليون دولار.وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية استقراراً في مبيعاته لتصل الى 195 مليوناً و50 ألفاً و387 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الأحد حيث بلغت المبيعات 195 مليوناً و212 …

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