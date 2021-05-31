الذهب يستهدف أكبر صعود شهري في 10 أشهر وسط تراجع الدولار ومخاطر التضخم

2021/05/31 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، متجهة صوب أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو تموز 2020، بفضل تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلا عن تنامي الضغوط التضخمية التي تعزز الطلب على المعدن هي الأخرى.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1905.14 دولار للأونصة، بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1908.80 دولار.



وصعدت الأسعار الفورية حوالي 7.7 بالمئة هذا الشهر.

معظم الأسواق مغلقة في عطلات عامة بالولايات المتحدة وبريطانيا اليوم.

وقال ستيفن إينس، العضو المنتدى لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، "الذهب يستمد القوة من مخاوف التضخم وبعض الميل في العوائد.



"الدولار على ضعفه، وهذا داعم للغاية.



المراهنون على صعود الذهب أعينهم الآن على الألفي دولار، ومعظمهم يتوقع أن يرتفع أكثر."

تراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة، في حين نزل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.593 بالمئة يوم الجمعة، مقلصا تكلفة حيازة الذهب غير المدر للفائدة.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2837.38 دولار للأونصة، لكنه بصدد أول انخفاض شهري له في أربعة أشهر.



وتقدم البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 1181.76 دولار.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 27.91 دولار وهي تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ ديسمبر كانون الأول.

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