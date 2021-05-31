عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية إسرائيلية

2021/05/31 | 13:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال تقرير فلسطيني إن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم عن أحد حراس الأقصى، أن “51 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة”.

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.

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