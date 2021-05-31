2021/05/31 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بخصوص تسريع علاج مرضى الاورام السرطانية.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزارة الصحة والبيئة برئاسة الوكيل الفني لوزارة الصحة الأستشاري هاني موسى بدر العقابي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توصيات من الصحة بخصوص تسريع علاج مرضى الاورام السرطانية المركز الخبري الوطني.

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