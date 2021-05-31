من اجل مقاطعة الانتخابات في العراق! - عادل احمد

2021/05/31 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد لم يكن في أي وقت من الأوقات، إن عموم جماهير العراق تقف مستاءٌ في الجانب الآخر من الخندق امام السلطة سواء في كردستان بالضد من الأحزاب القومية او في باقي مناطق العراق بالضد من الأحزاب الإسلامية الشيعية والسنية ومليشياتها … حان الوقت لحسم الأمور لصالح الجماهير المحرومة وخاصة اليوم الذي يمر فيه العراق إلى مرحلة الاستعداد للانتخابات في شهر أكتوبر القادم.ان هناك حركة قوية في المجتمع لمقاطعة الانت ......





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