التجارة العراقية تضع خطة للارتقاء بالمطاحن وتعلن توزيع وجبة جديدة من الطحين

2021/05/31 | 13:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاثنين، عن خطة عمل مع المطاحن للارتقاء بعملها، فيما أشارت إلى أن الأسبوع الحالي ستوزع وجبة جديدة من الطحين.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "عدد المطاحن الأهلية التي …

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