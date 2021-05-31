النزاهة: ضبط مدير بلدية حرر وصرف صكوكاً وهمية في الديوانية

2021/05/31 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، ضبط مدير بلديَّة أحد أقضية محافظة الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم مُتورّطٌ بتحرير وصرف صكوكٍ وهميَّةٍ.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة […]

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