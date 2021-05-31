مساعد مدرِّب الشباب: البطولة العربية ستكون محطة إعداد للبطولات المقبلة

2021/05/31 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمَّار أكد المدرب المساعد لمنتخب الشباب بكرة القدم حسان تركي أن الغاية من مشاركة المنتخب في منافسات البطولة العربية هو اكتساب اللاعبين خبرة من البطولات الخارجية وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبله.وقال تركي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" الجهاز الفني للمنتخب لا يواعد الشارع الرياضي بانجاز في هذه البطولة، كون المنتخب يعمل باعمار صحيحة وبعيدة عن التزوير و أغلب اللاعبين ليس لديهم تأسيس صحيح"، مبيناً أن" الغاية من المشاركة هو اكتساب اللاعبين لخبرة البطولات الخارجية واعداد جيل جديد قادر على المنافسة الاستحقاقات المقبله".واضاف تركي أن" الجهاز الفني طالب بمباراتين وديتين في مصر على مستوى المنتخبات تحضيراً للدخول في المنافسة العربية التي ستقام هناك للفترة من 17 حزيران وحتى 3 من تموز المقبلين"، مبيناً أن " المنتخب لديه أربع مباريات ودية في بغداد وتم تحديد الاندية والمواعيد التي ستقام فيها المباريات". وتابع تركي ان" فترة اعداد المنتخب لاتتجاوز العشرين يوماً وبمجموع احدى عشرة وحدة تدريبية وهي فترة غير كافية للمشاركة في مثل هكذا بطولة مهمة "، لافتاً إلى أن" اللاعبين سيتم تفريغهم للمنتخب في الأول من الشهر المقبل، قبل السفر إلى مصر في الحادي عشر من الشهر ذاته".وبين تركي ان" زيارة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لتدريبات المنتخب، يعد دافعاً معنوياً للاعبين، ويؤكد حرص الوزارة والهيئة التطبيعية على انجاح مهمة المنتخب في جميع المشاركات الخارجية"، مشيراً الى أن" الوزير درجال وعد بإكمال جميع متطلبات المعكسر الخارجي، وتجهيز اللاعبين بكل المستلزمات الضرورية للمشاركة بهذه البطولة المهمة".يشارُ إلى أن قرعة كأس العرب للشباب وضعت منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السنغال ولبنان وجزر القمر.

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