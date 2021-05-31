برلمان كوردستان.. استمرار جمع التواقيع ضد الهجمات التركية

2021/05/31 | 14:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل في برلمان كودستان حملة جمع التواقيع ضد الهجمات التركية على اقليم كوردستان وحرق الجيش التركي مساحات واسعة من مزارع وغابات كوردستان.

وقال البرلمان بالانبو محمد عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKmedia: ان اكثر من 40 برلمانيا وقعوا على مذكرة لعقد جلسة خاصة بالهجمات التركية على اقليم كوردستان، موضحا، ان حملة جمع التواقيع مازالت مستمرة.

واضاف: ان الجيش التركي يواصل عملياته داخل اقليم كوردستان ، ويقوم بحرق المزارع والغابات، داعيا حكومتي الاتحادية واقليم كوردستان الى اتخاذ مواقف اكثر صرامة لمنع تخريب بيئة كوردستان وثرواتها.

وكان الجيش التركي قد بدأ في 23 نيسان المنصرم حملة عسكرية واسعة بذريعة تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني، ما اسفر عن استشهاد واصابة مدنيين اضافة الى افراغ عشرات القرى وتدمير وحرق مساحات واسعة من المزارع والغابات.

PUKmedia خاص

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