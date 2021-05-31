وزارتا الزراعة تتفقان على دعم المنتوج المحلي

2021/05/31 | 14:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار محمد الخفاجي وزير الزراعة الاتحادية يوم الاثنين، محافظة السليمانية للاطلاع عن كثب للاوضاع الزراعية ودعما للمنتوج المحلي.

وكان الخفاجي قد وصل اقليم كوردستان مساء السبت، وعقد سلسلة اجتماعات لبحث الشؤون الزراعية في كوردستان.

وقال محمد الخفاجي وزير الزراعة بمؤتمر صحفي في السليمانية، حضره PUKmedia: انه تم ابرام اتفاقية مع وزارة الزراعة في اقليم كوردستان لدعم المنتوج المحلي، لافتا الى صدور قرارات خاصة بذلك.

واضاف: ان الزيارة شملت زيارة حقول الدواجن وسايلو السليمانية والمنافذ للسيطرة على استيراد المنتوجات.

وكانت بيكرد طالباني وزيرة الزراعة في اقليم كوردستان قد اعلنت، في بيان سابق، عن فتح المنافذ الحدودية بين الاقليم ومحافظات وسط وجنوب العراق ابتداء من، امس الاحد، مؤكدة ان اللقاءات بين وزارتي الزاراعة في حكومتي الاتحادية والاقليم، ايجابية ومثمرة.

PUKmedia خاص

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