حملة عراقية واسعة للكشف عن مصير الناشطين المختطفين

2021/05/31 | 14:03 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشمل الحراك وقفات احتجاجية في عدد من الدول الأوروبية فضلاً عن الولايات المتحدة(تويتر)

بدأ ناشطون ومحتجون عراقيون حراكا واسعا، هو الأول من نوعه، يهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية من أجل الكشف عن مصير الناشطين والمحتجين المختطفين في مدن بغداد وجنوب ووسط العراق.

ويشمل الحراك وقفات احتجاجية في عدد من الدول الأوروبية، فضلا عن الولايات المتحدة، مع حملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي للهدف نفسه.

ووفقا لمصادر من داخل تنسيقيات التظاهرات في البصرة وبغداد وذي قار، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن الحراك يعتبر جزءا من الفعل والأنشطة الاحتجاجية للقوى المدنية في العراق، ويهدف إلى كشف ممارسات المليشيات وتماهي السلطات الأمنية مع الجرائم التي ترتكبها.

وأمس الأحد، نظم عشرات العراقيين وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض، تطالب بالكشف عن مصير المختطفين ومنع إفلات الجناة بجريمتهم.

الآن: عراقيون يتوافدون أمام البيت الابيض في العاصمة الاميركية واشنطن للتضامن مع احتجاجات تشرين ومطالب العراقيين بـ #إنهاء_الإفلات_من_العقاب ومحاسبة قتلة المتظاهرين.#EndImpunity pic.twitter.com/gyaIdRiXoK

— Maan ALJizzani معن الجيزاني (@maanaljizzani) May 30, 2021

وما زال عدد كبير من الناشطين العراقيين مغيبين منذ تفجّر الاحتجاجات الشعبية في البلاد مطلع تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، جرى اختطافهم على يد جماعات مسلحة يقول ناشطون إنها مليشيات مرتبطة بإيران.

ومن أبرز الناشطين المدنيين المختطفين، المحامي العراقي علي جاسب، والكاتب البارز مازن لطيف، وصحافي التحقيقات توفيق التميمي، والمدون والناشط عبد المسيح روميو سركيس، ومحمد موديل، وحيدر البابلي، وعلي ساجت، وأخيرا الناشط من مدينة الناصرية سجاد العراقي. ويذكر العراقيون أيضا أسماءً غُيبت قبلهم منذ سنوات، مثل جلال الشحماني وفرج البدري.

وطالب ناشطون، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس لجنة التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الكبرى، أحمد أبو رغيف، بالكشف عن سجاد العراقي وبقية الناشطين والمتظاهرين المختطفين.

وقال الناشط يوسف سيرجو، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "الكل يعرف اسم خاطف سجاد، خصوصا وأنه تم خطفه امام انظار اصدقاءه، وللآن الحكومة عاجزة عن ايجادهم لمعرفة مصيره".

الكل يعرف اسم خاطف سجاد خصوصا وانه تم خطفه امام انظار اصدقاءه وللآن الحكومة عاجزة عن ايجادهم لمعرفة مصيره!#سجاد_وين_يابورغيف pic.twitter.com/2WcsbKCxCS

— يوسف سيرجو - Youssef Sergo (@Youssef_19999) May 30, 2021

من جانبه، دعا القيادي في حزب "البيت الوطني" المنبثق عن الحراك الاحتجاجي، حسين الغرابي، إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الحكومة من أجل معرفة مصير سجاد، قائلا "من منا لم يكن مدين لسجاد العراقي الذي ضحى بنفسه لأجل الوطن وعزة الشعب"، وأشار إلى وجود "خطوات قادمة"، لم يكشف عن طبيعتها.

من منا لم يكن مدين لسجاد العراقي الذي ضحى بنفسه لاجل الوطن وعزة الشعب .اخوان ساهموا بتويتر وكل مواقع التواصل الاجتماعي لاجل الضغط الاعلامي ،وهناك خطوات قادمة .



انتظرونا #سجاد_وين_يابورغيف

— حسين الغرابي (@alguorabi) May 30, 2021

أما علي الزركاني، وهو أحد ناشطي الاحتجاجات في ذي قار، فقال لـ"العربي الجديد"، إن السلطات مطالبة بالكشف عن جميع المتورطين في قتل واختطاف وتهديد الناشطين.

وبيّن الزركاني أن "ممارسة حق الاحتجاج والتظاهر السلمي ستكون السبيل أمام ناشطي ذي قار وبقية المحافظات للضغط باتجاه دفع الحكومة للنظر بجدية إلى مطالبات الكشف عن القتلة، وعصابات الخطف والتهديد والترويع".

وانتقدت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، إجراءات الحكومة العراقية، بشأن "الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية، وعناصر مسلحة مجهولة الهوية، بحق المتظاهرين والمنتقدين، للفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2019، ولغاية أيار/مايو 2021"، موضحة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أن إجراءات السلطات "اقتصرت على بيانات الشجب والاستنكار وتشكيل هيئات ولجان تحقيقية من دون التوصل إلى نتائج واضحة".

وطالبت البعثة بتوفير الحماية للمتظاهرين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وغيرهم من الساعين إلى التعبير عن حقوقهم. مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لـ"حماية أي شخص معرّض لخطر العنف المتوقع من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية أو الجماعات المسلحة".

ودعت البعثة الأممية التي تواجه انتقادات حادة من قبل المتظاهرين العراقيين بسبب ما يعتبرونه تنصلا منها عن تعهدات سابقة بشأن التظاهرات، "السلطات العراقية، إلى الاهتمام بالأشخاص الذين اضطروا إلى ترك منازلهم بسبب تلقّيهم تهديدات"، مؤكدة على ضرورة "إجراء تحقيق جنائي في حالات القتل والاختفاء والاختطاف والعنف ضد المتظاهرين أو المنتقدين".

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