العراق: اعتقال شخص اساء للنساء عبر منصات السوشيال.. وآخر ساوم فتاة بنشر صورها!

2021/05/31 | 14:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن الأمن الوطني في البصرة، الاثنين، من القاء القبض على شخص يطعن باعراض النساء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مديرية الامن في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (31 أيار 2021)، انه "في ظاهرة غريبة لا تمت للمجتمع البصري بصلة، انتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو لشخص يسيء للنساء المارة في الشارع ويطعن باعراضهن عبر بث مباشر على صفحته بالفيس بوك".

واضاف البيان، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في البصرة طثفت جهدها الميداني وتمكنت بعد مقاطعة المعلومات واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض عليه"، مشيرا الى انه "تم تدوين اقواله ابتدائيا واحالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه".

وفي سياق متصل، تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاثنين، من القاء القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، اليوم (31 أيار 2021)، انه "تمكنت من القاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة إلكترونيا وتهديدها بنشر صورها ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ما لم تدفع له مبلغا من المال أو الخضوع لرغباته الدنيئة".

واضاف البيان، ان "احدى الفتيات ادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الجريمة والقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود في منطقة السيدية ببغداد".

واشار الى انه "تم تدوين أقواله وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

N.A

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