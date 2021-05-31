خليل: إعادة عوائل إرهابيي داعش إلى نينوى إهانة للمكون الإيزيدي

2021/05/31 | 14:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف قائممقام سنجار محما خليل، إعادة عوائل تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظة نينوى بأنها إهانة للمكون الإيزيدي.

وقال خليل في تصريحات صحفية، إن المكون الإيزيدي تعرض لإبادة جماعية على أيدي التنظيم الإرهابي، وكان الأولى التفكير بإعادة الاستقرار للقضاء وعودة العوائل النازحة بدلا من إعادة العوائل الإرهابية.

وأضاف أن الحكومة العراقية لم تــــُـول ِ اهتماما لقضية سنجار ومعاناةِ العوائل الإيزيدية، وأكبرُ إهانة للمكون كانت محاولة َ مرور العوائل عبر قضاء سنجار، وعدمَ احترام ٍ لقضية الإبادة الإيزيدية.

وتجدر الإشارة إلى انه تم نقل مئةِ عائلة من عوائل إرهابيي داعش من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة الواقع جنوبي الموصل.

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