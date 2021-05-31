2021/05/31 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة قناة السويس عن استخدامها أساليب يُعمل بها لأول مرة على مستوى العالم بمجال الإنقاذ البحري في حادث جنوح السفينة “إيفر غيفن”، ما خفض من الزمن اللازم لإنقاذ السفينة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قناة السويس تكشف تفاصيل جديدة حول إنقاذ “إيفر غيفن” المركز الخبري الوطني.

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