2021/05/31 | 14:27 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة المالية النيابية توجه باستضافة وزيرين

وجهت اللجنة المالية النيابية، الاثنين (31 أيار 2021)، باستضافة وزيري الشباب والرياضة، عدنان درجال، ووزيرة الإعمار والإسكان نانزين محمد وسو.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن "اللجنة المالية تواصل اجتماعاتها لمناقشة خطط المحافظات الاستثمارية ضمن موازنة العام الحالي وتستضيف اليوم الاثنين ٣١/٥/٢٠٢١ محافظي بغداد وميسان".

وأضافت، ان "اللجنة وجهت بإستضافة وزير الشباب والرياضة بشأن تخصيصات الوزارة في الموازنة في ضل التحديات المقبلة للمنتخب الوطني، كما وجهت بإستضافة وزيرة البلديات والأشغال والإسكان والإعمار ومدير عام الطرق والجسور بشأن موازين واثقال الطرق".

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