أولادنا وأحفادنا والإفراط في استخدام الألواح الإلكترونية - جواد كاظم غلوم

2021/05/31 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم بدءا علينا ان نقول باننا لسنا ضدّ أن يستخدم الإنسان الأجهزة الالكترونية والهاتف الذكي والآي باد وبقية الألواح الخاصة بتقنية السوشيال ميديا ، وهل يستطيع احد ان يُوقف هذا السيل العارم الذي طغى على عقولنا أو أن يُسكت هذا الهوس الضاجّ في رؤوس مستخدميه ويحدّ من فيض تسونامي العلوم الرقمية والتقنية الالكترونية التي بدأت تنافس الكتاب والصحيفة الورقية وقد تنتصر عليه قريبا لتكون الشاشة السحرية هذه طاردةً ......





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