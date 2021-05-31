2021/05/31 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل سلطة العشائر ,هل هي أداة هدم أم ظاهرة صوتية فقط! في قصة النائب اسامة عجارمة , والتي جعلته نجما في مواقع التواصل الاجتماعي كبطل شعبي يطلق تصريحات نارية ناقدة للنظام وللدولة .



وخاصة بعد أن تدحرجت كرة "الطز" من مبنى مجلس النواب ووصلت إلى تخوم بيوت الشعر المقامة من اجل غرض لا يمكن القبض عليه سوى انه وصلة تمثيلية لمسلسل بدوي تحتشد فيه القبائل لنصرة شاب برتبة نائب تم تجميد عضويته !! ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-من الله دولة - شعار عشائري شعبوي في مواجهة مدنية الدولة - هاله ابوليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-من الله دولة - شعار عشائري شعبوي في مواجهة مدنية الدولة - هاله ابوليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).