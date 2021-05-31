لجنة نيابية توجه باستضافة وزيرا الشباب والاعمار في البرلمان

2021/05/31 | 14:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، باستضافة وزيري الشباب والرياضة، عدنان درجال، ووزيرة الإعمار والإسكان نانزين محمد وسو.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن “اللجنة المالية تواصل اجتماعاتها لمناقشة خطط المحافظات الاستثمارية ضمن موازنة العام الحالي وتستضيف اليوم الاثنين ٣١/٥/٢٠٢١ محافظي بغداد وميسان”.وأضافت، ان “اللجنة وجهت بإستضافة وزير الشباب والرياضة بشأن […]

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