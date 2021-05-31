تخفيض تخصيصات وزارة العمل بالموازنة من قبل البرلمان يتسبب بحرمان 600 ألف أسرة من رواتب الاعانة

2021/05/31 | 14:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، أن تخفيض حصة الوزارة في الموازنة أبعد شمول 500 ألف أسرة متعففة براتب الإعانة الاجتماعية، مبيناً أن الوزارة لم تتمكن من تنفيذ خطتها بسبب هذا التخفيض.

وقال الركابي في تصريح صحفي، إن “الحكومة خصصت بالموازنة مبلغاً كبيراً للوزارة التي تهتم بالشرائح الضعيفة والهشة وشبكة الحماية الاجتماعية وهيأة ذوي الاعاقة، ولكن اللجنة المالية النيابية خفضت تخصيصات الوزارة في الموازنة بشكل كبير”.

وأضاف، أن “الوزارة تمكنت من خلال المبلغ المتبقي والمخصص من الحكومة والذي أقرَّه مجلس النواب، بزيادة سقف الاعانة الممنوحة لشبكة الحماية الاجتماعية، التي تتراوح بين 25 ألف الى 100 ألف دينار”.

وأشار إلى أن “التخفيض الذي حصل على موازنة شبكة الحماية وهيأة ذوي الاعاقة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، لم يمكن الوزارة من تحقيق خطتها من خلال زيادة الأسر المشمولة، وكذلك الارتقاء بسقف الاعانة وجعلها بشكل مقبول”.

ولفت إلى أنه “هنالك من 500 إلى 600 ألف أسرة، كان يفترض أن تُشمَل”، مبيناً أن “الوزارة لا تستطيع شمول تلك الأُسر المستحقة، بسبب التخفيف الكبير في تخصيصات الوزارة”.

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