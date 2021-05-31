قوباد طالباني يبدأ اجتماعاته في بغداد

2021/05/31 | 14:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تبدأ يوم الاثنين، في العاصمة بغداد، اجتماعات الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان والذي يترأسه قوباد طالباني، بشأن آلية تنفيذ قانون الموازنة المالية وحصة الاقليم في الموازنة.

وكان قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان والوفد المرافق له قد وصل بغداد مساء الاحد، بهدف بحث فقرات الموازنة الخاصة بحصة اقليم كوردستان.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان الوفد وصل بغداد، لحل جميع المشاكل العالقة، معربا عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق بشأن ارسال حصة اقليم كوردستان.

واضاف: ان اقليم كوردستان ملتزم بفقرات الموازنة الاتحادية، مشيرا الى ان افاق رحبة تتنظر العلاقات.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان في تصريح سابق لـPUKmedia: ان الوفد سيبحث مع المسؤولين والاطراف السياسية في بغداد، آلية تنفيد قانون الموازنة العامة والفقرات الخاصة من الموازنة بحصة اقليم كوردستان.

واضاف: ان حكومة اقليم كوردستان تجدد التزامها بقانون الموازنة المالية، وتنفذ واجباتها والتزاماتها كما جاء فيها، بهدف ارسال الحكومة الفيدرالية المستحقات المالية لاقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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