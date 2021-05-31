2021/05/31 | 14:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن العراقي يقبض على 25 أجنبياً مخالفاً ويغلق قاعة مناسبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/31 | 14:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمن العراقي يقبض على 25 أجنبياً مخالفاً ويغلق قاعة مناسبات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمن العراقي يقبض على 25 أجنبياً مخالفاً ويغلق قاعة مناسبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).