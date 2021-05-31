الصين تتخذ قرارا تاريخيا

2021/05/31 | 14:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمحت الصين، الاثنين، للأزواج أن ينجبوا ثلاثة أطفال، في تحول كبير عن الحد الحالي البالغ طفلين فقط، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضا كبيرا في المواليد في أكبر دولة بالعالم من حيث عدد السكان.

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