2021/05/31 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني سيكون على المشجعين تلقي اللقاح أو تقديم نتيجة سلبية بفيروس كورونا من أجل التمكن من حضور الألعاب الأولمبية المقررة بطوكيو الصيف المقبل، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة يابانية، الاثنين.كما سيتم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منع الهتاف التشجيعي..



شروط صارمة على مشجعي أولمبياد طوكيو المركز الخبري الوطني.

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