محكمة القضاء الإداري تلغي تعيين نبيل جاسم كرئيس لشبكة الإعلام العراقي

2021/05/31 | 14:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغت محكمة القضاء الإدارية، اليوم الاثنين، تعيين، نبيل جاسم، كرئيس لشبكة الإعلام العراقي، واعادة رئيسها السابق، فضل فرج الله، كرئيس تنفيذي للشبكة.ووفقا لكتاب صادر من المحكمة، انه “تم قبول الدعوى ضد رئيس شبكة الاعلام العراقي، وقضت باعادة رئيسها السابق الدكتور، فضل فرج الله، كرئيس تنفيذي لشبكة الإعلام العراقي والغاء تعيين الدكتور نبيل […]

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