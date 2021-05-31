العراق يحقق أعلى إيرادات نفطية منذ 2019

2021/05/31 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق العراق أعلى إيرادات من تصدير النفط

منذ العام 2019 ولغاية الآن حسب تقرير

للجنة النفط والطاقة في البلاد.

وقال عضو اللجنة، غالب محمد علي، إن:

"العراق باع نفطه الخام خلال الشهر

الحالي بـ62 دولارا للب

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