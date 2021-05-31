زيدان يخرج عن صمته.. ويكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

2021/05/31 | 14:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

الخروج عن صمته للكشف عن أسباب رحيله عن

ريال مدريد الإسباني للمرة الثانية،

مبرراً القرار بعدم "حصولي على الثقة

التي أنا بحاجة اليها" لمواصلة مهامه في

النادي الملكي.

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