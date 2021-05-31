ألمانيا تطالب بتوضيحات عن تجسس أمريكا على ميركل

2021/05/31 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الإثنين إنها تتابع تقريراً عن استغلال الولايات المتحدة لشراكة مع الدنمارك للتجسس على كبار المسؤولين في دول مجاورة بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال المتحدث شتيفن زايبرت في مؤتمر صحافي، إن “الحكومة الاتحادية على علم بالتقرير وعلى اتصال بجميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة للحصول على توضيح”.

وأضاف “من ناحية المبدأ كما تعرفون، أود أن أطلب منكم تفهم أن الحكومة الاتحادية لا تعلق علانية على الأمور المتعلقة بأنشطة الاستخبارات”.

وكشف تقرير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية، أن وكالة الأمن القومي الامريكية استغلت شراكة مع وحدة في المخابرات الخارجية بالدنمارك للتجسس على مسؤولين كبار في دول مجاورة، بينهم ميركل.

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