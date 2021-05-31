2021/05/31 | 14:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن العراقي يقبض على 25 أجنبياً مخالفاً ويغلق قاعة مناسبات

اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن ضبط 25 أجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة في البلاد، في وقت أغلقت قاعة مناسبات وسط العاصمة بغداد .

وقالت في بيان، إن مديرية شؤون الاقامة نفذت واجباً مشتركاً بالتنسيق مع الفوج الثاني في اللواء الخامس عشر شرطة اتحادية للتفتيش والتحري عن المخالفين لشروط الاقامة في العراق.

وبينت أن هذا الواجب أسفر عن القاء القبض على 25 مخالفاً من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية لانتهاء اقامتهم، مشيراً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بصددهم.

وفي بيان منفصل، أفادت الداخلية، بأن مفارز مشتركة من الامن السياحي في وكالة الاستخبارات والتحقيقات بالوزارة واللواء الخامس عشر شرطة اتحادية، نفذ واجباً لتنفيذ امر قضائي بغلق احدى قاعات المناسبات الليلية في شارع النضال بمنطقة السعدون وسط بغداد، لمخالفتها التعليمات الصادرة عن هيئة السياحة والشروط الوقائية الواجب اتباعها، مؤكداَ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

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