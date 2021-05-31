صحة المثنى تغلق المستشفى الأهلي الوحيد في السماوة لهذا السبب

2021/05/31 | 15:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى/المركز الخبري الوطني كشفت دائرة صحة المثنى، اليوم الاثنين، عن اغلاق مستشفى الصادق الاهلي الوحيد في السماوة لمخالفته التعليمات الوزارية.وقال مدير عام الدائرة، باسل صبر، في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “قسم التفتيش […]

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