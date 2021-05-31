رأس الأفعى: عائلة روتشيلد والمشروع الصهيوني. - محمد عمارة تقي الدين

2021/05/31 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين " المال هو إله إسرائيل المطاع، وأمامه لا ينبغى لأى إله أن يعيش"، هكذا يتحدث كارل ماركس فى كتابه (المسألة اليهودية) عن الصهاينة، مُدركاً حقيقة اهتمامهم بالمال كغاية وكوسيلة في ذات الوقت: كغاية من أجل الاستحواذ عليه وكوسيلة فعالة لتحقيق أهدافهم، إذ يعتقدون أن كل شيء يمكن شراؤه بالمال.



من هنا كان سعيهم الحثيث من أجل السيطرة على مراكز التجارة وصناعة المال والتي م ......





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