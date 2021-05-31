أخطر اجتماع - مصطفى مجدي الجمال

2021/05/31 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_مجدي_الجمال كانت هذه مغامرة بكل المقاييس..ولنبدأ الحكاية من أولها بالسرد العام ثم بالسرد الشخصي.كان إعلان الحزب الشيوعي المصري عن نفسه في أول مايو 1975 ، ثم إعلان مماثل عن قيام حزب العمال الشيوعي، بمثابة إنذار شديد اللهجة والمعنى لنظام السادات..



فقد كان يتصور أن بروباجندا الانتصار في حرب 1973 كفيلة بإسكات التيار اليساري، فضلاً عن الانقسامات الكثيرة في التيار الناصري..



وهما كانا التيارين الرئيسيين اللذ ......





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