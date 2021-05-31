2021/05/31 | 15:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة كركوك يوم الاثنين، عن نقل محكومين في سجن كركوك الى سجون اقليم كوردستان وجنوب العراق.

وقال العميد كاوة غريب مدير شرطة كركوك لـPUKmedia: ان عملية نقل المحكومين في سجن كركوك، تمت ومنذ اسبوعين وفق خطة معدة سلفا، وذلك بنقلهم الى سجون اقليم كوردستان وجنوبي العراق.

واضاف: ان عدد المحكومين الذين تم نقلهم 560 سجينا، وعبر عدة مراحل تم نقلهم الى سجن سوسي في محافظة السليمانية وسجون اخرى جنوبي العراق.

وبين: ان اغلبهم من المحكومين وفق المادة 4 ارهاب وقضايا تتعلق بالمخدرات وبضمنهم قيادات داعشية بارزة، مؤكدا عدم بقاء اي محكوم بالمادة 4 ارهاب في سجن كركوك.

واكد ان الخطوة تأتي لابعاد الخطر عن السجن من تهديدات محتملة ولاحباط خطط الارهابيين..

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقل 560 سجينا من كركوك الى اقليم كوردستان ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقل 560 سجينا من كركوك الى اقليم كوردستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).