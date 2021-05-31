2021/05/31 | 15:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 14 دقیقة

649 مشاهدة

رجح عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي كاظم الحمامي، الاثنين، حسم موضوع التغييرات الوزارية خلال الايام المقبلة، مؤكدا ان الاسبوع الحالي سيشهد تكليف وزيرا جديدا للصحة والبيئة.

وقال الحمامي في حديث لـNRT عربية، اليوم (31 آيار 2021) ان "الايام المقبلة ستكون حاسمة بتغيير عدد من الوزراء بينهم وزير الصحة"، مشيرا الى ان "هناك توقعات بتغيير عدد من الوزراء خلال الفترة المقبلة لكن المؤكد خلال هذا الاسبوع هو تنصيب وزير الصحة".

واضاف ان "ما يشاع حول تغيير عدد كبير من الوزراء مجرد توقعات لكن الاكيد هو تغيير وزير الصحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف لـNRT عن التغييرات الوزارية المقبلة في حكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف لـNRT عن التغييرات الوزارية المقبلة في حكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).