المالكي: لدى ايران مبالغ مالية كبيرة على ذمة العراق وهو استحقاق لهم

2021/05/31 | 15:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بين عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب حسين المالكي، الاثنين، عن ديون ايران لدى العراق والتي بلغت مليارين و400 مليون دولار، مشيرا لا وجود لاموال مجمدة لايران لدى العراق باستثناء ديون لم يتم تسديدها بسبب العقوبات التي فرضت على طهران.

وقال المالكي في تصريح لـ NRT عربية، (31 أيار 2021)، ان " لدى ايران مبالغ مالية كبيرة تقدر بـ مليارين و400 مليون دولار، تم تحويل 126 مليون دولار من تلك المبالغ الى الجمهورية الاسلامية،" ميبينا ان "هناك مشاكل بين بغداد وطهران حول آلية تحويل الاموال الايرانية التي بذمة العراق، سواء عن طريق الكاش او عبر التبادل التجاري بين البلدين."

ولفت المالكي الى ان "طبيعة الاموال التي تدينها ايران للعراق تتعلق بالتبادل التجاري سواء فيما يخص النفط او الغاز او الكهرباء فضلا عن اموال سابقة ما زالت بذمة بغداد".

وتابع المالكي، ان ارقام الديون الايرانية على العراق غير دقيقة لكنها مبالغ كبيرة والعراق مجبر على تسديدها."

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