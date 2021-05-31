حرب يؤكد امكانية الطعن بقرار استبعاد المرشحين من الانتخابات خلال هذه المدة

2021/05/31 | 15:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، أنه يمكن للمستبعدين من الترشح للانتخابات الطعن بالقرار خلال 72 ساعة فقط.وقال حرب في إيضاح، إن “استبعاد مفوضية الانتخابات ( ٢٠) اسماً من المرشحين للمشاركة في الانتخابات ليس نهائياً، اذ منح قانون مفوضية الانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ في المادة (٢٠) للمرشح المستبعد حق الطعن بقرار […]

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