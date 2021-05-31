الخميس.. الأمم المتحدة تدشن مبادرة الرياض لتأسيس شبكة عالمية لمكافحة الفساد

2021/05/31 | 15:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية "نزاهة"، عن مشاركة المملكة يوم الخميس المقبل بوفد يترأسه رئيس الهيئة مازن بن إبراهيم الكهموس؛ لتدشين مبادرة الرياض الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة …

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