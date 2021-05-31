2021/05/31 | 15:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني على قرار الرحيل عن صفوف النادي الملكي.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل لاتفاق مع النادي لتجديد عقده.

وتفيد إذاعة “كوبي” الإسبانية، أن راموس قرر ترك ريال مدريد في نهاية يونيو المقبل، تزامنًا مع نهاية عقده.

وأشارت إلى أن راموس أخبر ريال مدريد أنه لا يقبل عرض التجديد لمدة عام أو عامين، وأبلغ النادي بأن مستقبله سيكون في نادٍ أوروبي آخر.

وأكدت الإذاعة أن ريال مدريد لن يقدم عرض تجديد آخر، وراموس قد ودّع النادي بالفعل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راموس يقرر الرحيل عن ريال مدريد والانتقال لنادِ أوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راموس يقرر الرحيل عن ريال مدريد والانتقال لنادِ أوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).