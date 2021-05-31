2021/05/31 | 15:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، ضرورة أن تكون الحكومة العراقية اتحادية وليست مركزية، فيما أشار رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني إلى أن العراق أمامه فرصة ليكون أحد أكثر بلدان المنطقة تقدماً.

مكتب حكومة كردستان، ذكر في بيان ان البارزاني استقبل محافظ البصرة أسعد العيداني، حيث أشار الأخير إلى أن البصرة استفادت كثيراً من التجربة الناجحة التي ينعم بها إقليم كردستان في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات، مبينا أن المزاعم التي تتهم الإقليم بتطوير نفسه على حساب البصرة والمحافظات الأخرى غير صحيحة.

من جهته أبدى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني استعداده للتعاون والتنسيق مع محافظة البصرة وعموم المحافظات العراقية الأخرى، مؤكداً أن العراق بلد غني بالموارد البشرية والطبيعية، وأمامه فرصة ليكون أحد أكثر بلدان المنطقة تقدماً إذا ما كان هناك حكم جيد وإدارة جيدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور البارزاني: أمام العراق فرصة كبيرة ليكون أحد أكثر بلدان المنطقة تقدماً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور البارزاني: أمام العراق فرصة كبيرة ليكون أحد أكثر بلدان المنطقة تقدماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).