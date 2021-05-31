2021/05/31 | 15:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني رد صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، اليوم الإثنين، على بيان تحالف عزم، فيما أكد أن البيان تضمن ادعاءات واتهامات باطلة.وذكر الصندوق، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صندوق الإعمار يرد على تحالف عزم: بيانه تضمن إتهامات باطلة المركز الخبري الوطني.

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