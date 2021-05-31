بسبب المخالفات.. صحة المثنى تغلق مستشفى أهلي في المحافظة

2021/05/31 | 15:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الاثنين، عن إغلاق مستشفى أهلي بسبب مخالفات لتعليمات وزارة الصحة.وقالت دائرة صحة المثنى في بيان، إن “الدائرة قامت بإغلاق مستشفى الصادق الاهلي في المحافظة لوجود مخالفات، حسب التعليمات الوزارية”.وأضاف أن “جميع المؤسسات الصحية جاهزة ومهيأة لاستقبال المرضى للحالات الطارئة مع توفر المستلزمات الخاصة لتقديم الخدمات لأبناء […]

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