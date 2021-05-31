2021/05/31 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت تقارير إعلامية عن استعداد شركة “أبل” الأميركية لتجديد سماعة هاتف آيفون العادية هذا العام، وإطلاق الجيل الثاني من “AirPods Pro” العام المقبل.ووفق ما ذكر موقع “بلومبرغ” الأميركي، فإن السماعات الجديدة AirPods […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “أبل” تطلق سماعة جديدة بمواصفات رياضية المركز الخبري الوطني.

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