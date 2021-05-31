العوامل المعيقة لتفعيل النماذج التنموية - أحمد عصيد

2021/05/31 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_عصيد تقتضي مناقشة النموذج التنموي الجديد بالمغرب قبل كل شيء إدراك الأسباب التي جعلت النماذج السابقة "فاشلة" باعتراف السلطة نفسها، وهي النقطة التي لم يتعرض لها الخطاب الرسمي الذي اعترف بإخفاق النموذج السابق دون أن يطلعنا على أسباب ذلك الفشل، والحقيقة أنه من المتعذر تماما إنجاح أية اختيارات تنموية في ظل استمرار نفس العوائق قائمة.ويمكن لرصد هذه العوامل المعرقلة أن يجعلنا ندرك ليس فقط أسباب فشلنا، بل و ......





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