2021/05/31 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم المعارضة الإسرائيلية الوسطي، يائير لبيد، الاثنين، إن"الكثير من العقبات" لا تزال قائمة أمام تشكيل ائتلاف حكومي، للإطاحة برئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، المستمر في المنصب منذ 12 عاما من دون انقطاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل.. "عقبات كثيرة" أمام تشكيل ائتلاف حكومي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل.. "عقبات كثيرة" أمام تشكيل ائتلاف حكومي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).