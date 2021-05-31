2021/05/31 | 15:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغرف المشتركة للبيشمركة والجيش العراقي تبدأ "عملياً" برصد تحركات داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/31 | 15:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغرف المشتركة للبيشمركة والجيش العراقي تبدأ "عملياً" برصد تحركات داعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغرف المشتركة للبيشمركة والجيش العراقي تبدأ "عملياً" برصد تحركات داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).