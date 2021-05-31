بريطانيا ترصد بداية موجة ثالثة من كورونا

2021/05/31 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال خبير بريطاني، اليوم الإثنين، إنه يرصد بداية موجة تفش ثالثة لفيروس كورونا بسبب انتشار السلالة الهندية منه.

وقال البروفيسور رافي غوبتا، عضو مجموعة مواجهة تهديدات الفيروس، التي تقدم المشورة للحكومة، إن بريطانيا تشهد “بداية ” موجة تفش ثالثة للفيروس بسبب السلالة الهندية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي.ايه.ميديا، أن غوبتا قال في برنامج راديو 4 توداي، بهيئة الاذاعة البريطانية “بي.بي.سي”: “نعم، هناك نمو متسارع في عدد الإصابات الجديدة، وما لايقل عن 3 أرباعها بالسلالة الهندية”.

وأضاف “بالطبع عدد الحالات منخفض نسبياً في هذا الوقت، جميع الموجات تبدأ بأعداد قليلة وبعد ذلك تصبح متفجرة، لذلك الأمر المهم الآن أننا نرى دلالات على بداية موجة”.

وأضاف “من المرجح أن تستغرق هذه الموجة وقتا أطول في الظهور بسبب ارتفاع معدلات التطعيم، لذلك ربما يكون هناك حس زائف بالأمن لبعض الوقت، وهذا ما يقلقنا”.

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