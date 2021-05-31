2021/05/31 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ضبط عبوات ناسفة ومسطرتي تفجير في حقل علاس النفطي بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان ان “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من العثور على عبوات ناسفة عدد(٣) ومساطر تفجير عدد (٢) ضمن قاطع حقل علاس النفطي“.

واوضحت ان “العملية تمت من خلال ورود معلومات استخبارية والمتابعة الميدانية المستمرة ، حيث تم اجراء اللازم واتلاف العبوات من قبلخبير المتفجرات التابع الى قيادة عمليات صلاح الدين دون حادث يذكر“.

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