شروط صارمة من أجل حضور المشجعين لأولمبياد طوكيو

2021/05/31 | 15:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سيكون على المشجعين تلقي اللقاح أو تقديم نتيجة سلبية بفيروس كورونا من أجل التمكن من حضور الألعاب الأولمبية المقررة بطوكيو الصيف المقبل، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة يابانية، الاثنين.كما سيتم منع الهتاف التشجيعي، والطعام، والمصافحة، أو احتساء الكحول، خلال الألعاب المؤجلة من الصيف الماضي بسبب تداعيات “كوفيد-19″، بموجب ضوابط يجري النظر […]

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