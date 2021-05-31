2021/05/31 | 15:59 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الزراعة: حققنا أكثر من 90% من الاكتفاء الذاتي في انتاج الدواجن والبيض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/31 | 15:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: حققنا أكثر من 90% من الاكتفاء الذاتي في انتاج الدواجن والبيض) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة: حققنا أكثر من 90% من الاكتفاء الذاتي في انتاج الدواجن والبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).